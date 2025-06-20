الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ جدل: كل يوم حرب يقابله عشرة أيام إلغاء حجوزات إلى الأمام
آخر الأخبار
2025-06-20 | 15:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ جدل: كل يوم حرب يقابله عشرة أيام إلغاء حجوزات إلى الأمام
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أصحاب
مكاتب
السفر
والسياحة
يقابله
إلغاء
حجوزات
الأمام
التالي
رويترز عن وزير الخارجية الأسترالي: تعليق عمل سفارتنا في طهران بسبب تدهور الوضع الأمني
صندوق التعويضات الإسرائيلي: إجلاء 8190 شخصا من منازلهم منذ بداية الحرب مع إيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:53
ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا
آخر الأخبار
17:53
ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا
0
أخبار دولية
17:44
بيان إجتماع مجلس جامعة الدول العربية بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران وأمن المنطقة
أخبار دولية
17:44
بيان إجتماع مجلس جامعة الدول العربية بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على إيران وأمن المنطقة
0
آخر الأخبار
17:42
غارة إسرائيلية إستهدفت الناقورة بالقرب من الميناء
آخر الأخبار
17:42
غارة إسرائيلية إستهدفت الناقورة بالقرب من الميناء
0
أخبار دولية
17:19
ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "حسب الظروف"
أخبار دولية
17:19
ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "حسب الظروف"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:53
ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا
آخر الأخبار
17:53
ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا
0
آخر الأخبار
17:42
غارة إسرائيلية إستهدفت الناقورة بالقرب من الميناء
آخر الأخبار
17:42
غارة إسرائيلية إستهدفت الناقورة بالقرب من الميناء
0
آخر الأخبار
16:40
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة قصف جديدة على مواقع إطلاق الصواريخ في غرب إيران خلال الساعات القليلة الماضية
آخر الأخبار
16:40
الجيش الإسرائيلي: أكملنا موجة قصف جديدة على مواقع إطلاق الصواريخ في غرب إيران خلال الساعات القليلة الماضية
0
آخر الأخبار
16:40
الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف دراجة نارية وسط بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح
آخر الأخبار
16:40
الوكالة الوطنية للإعلام: إستهداف دراجة نارية وسط بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل أدى إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-10
لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالبخاري... تداول في شؤون تهم البلدين
أخبار لبنان
2025-04-10
لقاء جمع الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين بالبخاري... تداول في شؤون تهم البلدين
0
أمن وقضاء
2025-06-19
موقوف بجرائم احتيال..
أمن وقضاء
2025-06-19
موقوف بجرائم احتيال..
0
فنّ
2025-05-16
المغني كريس براون سيبقى رهن الاحتجاز في بريطانيا حتى الشهر المقبل
فنّ
2025-05-16
المغني كريس براون سيبقى رهن الاحتجاز في بريطانيا حتى الشهر المقبل
0
أخبار دولية
2025-04-28
إعلام الحوثيين: 30 قتيلا في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن
أخبار دولية
2025-04-28
إعلام الحوثيين: 30 قتيلا في غارة أميركية على مركز للاجئين في شمال اليمن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:55
في الساعات الماضية... الميدان إشتعل من تل أبيب إلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:55
في الساعات الماضية... الميدان إشتعل من تل أبيب إلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في يومها الثامن... تيريزا الطفل يسوع تواصل زرع النعمة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في يومها الثامن... تيريزا الطفل يسوع تواصل زرع النعمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع... الجولة على القرى اللبنانية مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع... الجولة على القرى اللبنانية مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تعرفوا إلى خدائع التهرب الجمركي في المرافىء
تقارير نشرة الاخبار
13:41
تعرفوا إلى خدائع التهرب الجمركي في المرافىء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العبودية المعبر الشرعي مقفل وغير الشرعي مفتوح... ولو بين الألغام
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في العبودية المعبر الشرعي مقفل وغير الشرعي مفتوح... ولو بين الألغام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اجتماع جنيف... أهميته والرسائل خلفه
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اجتماع جنيف... أهميته والرسائل خلفه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي... بند متعلق بتطوير مطار القليعات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي... بند متعلق بتطوير مطار القليعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جهود مكثفة لوقف الحرب بين إسرائيل وإيران خلال أسبوعين... إلى اللقاء في الثالث من تموز
تقارير نشرة الاخبار
13:31
جهود مكثفة لوقف الحرب بين إسرائيل وإيران خلال أسبوعين... إلى اللقاء في الثالث من تموز
0
أخبار دولية
13:29
موجة صواريخ على إسرائيل سبقتها موجةٌ صباحية
أخبار دولية
13:29
موجة صواريخ على إسرائيل سبقتها موجةٌ صباحية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:26
في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احد المحال
أمن وقضاء
02:26
في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احد المحال
2
اقتصاد
02:36
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:36
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت...
3
فنّ
11:14
فنان عربي شهير ينجو من حادث سير مروع... وهذه التفاصيل (صورة)
فنّ
11:14
فنان عربي شهير ينجو من حادث سير مروع... وهذه التفاصيل (صورة)
4
أمن وقضاء
09:43
سالي إبراهيم بلقيس غادرت ولم تعُد...
أمن وقضاء
09:43
سالي إبراهيم بلقيس غادرت ولم تعُد...
5
فنّ
15:21
توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)
فنّ
15:21
توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)
6
أخبار دولية
01:15
إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران
أخبار دولية
01:15
إسرائيل تعلن استهداف قائد عسكري في إيران
7
أخبار لبنان
07:36
حادث سير بين ست سيارات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونيه
أخبار لبنان
07:36
حادث سير بين ست سيارات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونيه
8
أمن وقضاء
12:25
ضبط محاولات تهريب منتجات زراعية بقيمة تفوق 750 مليون ليرة وتسليمها إلى المستشفى العسكري
أمن وقضاء
12:25
ضبط محاولات تهريب منتجات زراعية بقيمة تفوق 750 مليون ليرة وتسليمها إلى المستشفى العسكري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More