ترامب: أداء إسرائيل جيد وأداء إيران أقل جودة

شهيد في استهداف السيارة على طريق العباسية

شهيد في استهداف السيارة على طريق العباسية

رويترز عن وزير الخارجية الأسترالي: نشر عسكريين وطائرات أسترالية في الشرق الأوسط للمساعدة في إجلاء مواطنينا ولن وليس للمشاركة في أي قتال