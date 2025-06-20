الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا

آخر الأخبار
2025-06-20 | 17:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

القضاء

المنشآت

النووية

الإيرانية

ضروريًا

أصلًا

LBCI التالي
بلومبرغ عن مسؤولين إسرائيليين: إيران اخترقت كاميرات أمنية داخل إسرائيل لجمع معلومات استخبارية
ماكرون: المفاوضات يجب أن تتضمن مسألة تمويل إيران لحلفائها في الشرق الأوسط
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:11

عقيص للـLBCI: حزب الله غير قادر على الدخول في الحرب لأن إشعال جبهة لبنان يسرّع من تدخّل أميركا مما ينعكس سلبًا على إيران

LBCI
خبر عاجل
03:07

الجيش الإسرائيلي: قتلنا قائد وحدة نقل الوسائل القتالية التابع لفيلق القدس بالحرس الثوري

LBCI
آخر الأخبار
03:06

عقيص للـLBCI: كيف يتحدّثون عن اعادة اعمار وهم يُهدّدون حتى اليوم باعادة خوض الحرب من جديد؟

LBCI
خبر عاجل
03:05

وزارة الصحة الإيرانية: ٤٣٠ شهيدا وأكثر من ٣٥٠٠ جريح مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:11

عقيص للـLBCI: حزب الله غير قادر على الدخول في الحرب لأن إشعال جبهة لبنان يسرّع من تدخّل أميركا مما ينعكس سلبًا على إيران

LBCI
آخر الأخبار
03:06

عقيص للـLBCI: كيف يتحدّثون عن اعادة اعمار وهم يُهدّدون حتى اليوم باعادة خوض الحرب من جديد؟

LBCI
آخر الأخبار
03:01

النائب جورج عقيص للـLBCI: برنامج العهد والحكومة يتحدث عن استعادة الدولة لقرار السلم والحرب واليوم حان وقت البرهنة على أنه لا يوجد فريق يقرّر منفردًا الدخول في الحرب

LBCI
آخر الأخبار
02:49

نوفوستي عن بوتين: روسيا أبلغت إسرائيل مرارا بأنه لا دليل على وجود نية إيرانية لامتلاك أسلحة نووية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-05-12

قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي: قرار حل حزب العمال الكردستاني "جدير بالاحترام"

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-27

التحكم المروري: قتيل و6 جرحى في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

LBCI
آخر الأخبار
14:50

وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا الجانب الأوروبي بوضوح أن قدراتنا الصاروخية غير قابلة للتفاوض

LBCI
آخر الأخبار
02:48

الحرس الثوري الإيراني: مقتل 5 أفراد في هجمات إسرائيلية في خرم آباد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:55

في الساعات الماضية... الميدان إشتعل من تل أبيب إلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في يومها الثامن... تيريزا الطفل يسوع تواصل زرع النعمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع... الجولة على القرى اللبنانية مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

تعرفوا إلى خدائع التهرب الجمركي في المرافىء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في العبودية المعبر الشرعي مقفل وغير الشرعي مفتوح... ولو بين الألغام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اجتماع جنيف... أهميته والرسائل خلفه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي... بند متعلق بتطوير مطار القليعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

جهود مكثفة لوقف الحرب بين إسرائيل وإيران خلال أسبوعين... إلى اللقاء في الثالث من تموز

LBCI
أخبار دولية
13:29

موجة صواريخ على إسرائيل سبقتها موجةٌ صباحية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
09:43

سالي إبراهيم بلقيس غادرت ولم تعُد...

LBCI
فنّ
15:21

توقيف فنانة عربية شهيرة في الكويت... وهذه تهمتها (صورة)

LBCI
فنّ
11:14

فنان عربي شهير ينجو من حادث سير مروع... وهذه التفاصيل (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
12:25

ضبط محاولات تهريب منتجات زراعية بقيمة تفوق 750 مليون ليرة وتسليمها إلى المستشفى العسكري

LBCI
أخبار لبنان
07:36

حادث سير بين ست سيارات عند نفق نهر الكلب باتجاه جونيه

LBCI
خبر عاجل
05:18

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: مسيرة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال استهدفت عالما نوويا في طهران

LBCI
فنّ
14:35

"الموضوع مش OK"... نادين الراسي: نحنا منكتفي بالمنشفة الرطبة؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:28

نور نيوز: الحرس الثوريّ الإيرانيّ استهدف مقر البث الميدانيّ للقناة 14 في حيفا بصواريخ سجيل 3 بعد إنذار مسبق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More