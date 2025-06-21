الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها تسلل إلى منطقة الغجر

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا جوًا يوم أمس عنصرا في حزب الله بمنطقة برعشيت جنوب لبنان ما أدى إلى مقتله

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا جوًا يوم أمس عنصرا في حزب الله بمنطقة برعشيت جنوب لبنان ما أدى إلى مقتله

ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا