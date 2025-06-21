الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في الجولان للاشتباه في تسلل مسيرة معادية

مندوب إيران بالأمم المتحدة: قدمنا شكوى رسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد غروسي لمواقفه من نشاطاتنا النووية

مندوب إيران بالأمم المتحدة: قدمنا شكوى رسمية للأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد غروسي لمواقفه من نشاطاتنا النووية

يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: واشنطن تساعدنا في الدفاع عن أجوائنا بشكل كامل ولسنا متأكدين من أن ذلك يكفي