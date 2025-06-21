واشنطن بوست عن مسؤول أميركي: ترمب يدعم الجهود الدبلوماسية بجنيف التي تقرب إيران من التوصل إلى اتفاق

الحرس الثوري الإيراني: مقتل 5 أفراد في هجمات إسرائيلية في خرم آباد

الحرس الثوري الإيراني: مقتل 5 أفراد في هجمات إسرائيلية في خرم آباد

نور نيوز: 15 ضابطًا وجنديًا من قوات الدفاع الجوي الإيراني قتلوا في المواجهة مع إسرائيل