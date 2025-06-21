عقيص للـLBCI: كيف يتحدّثون عن اعادة اعمار وهم يُهدّدون حتى اليوم باعادة خوض الحرب من جديد؟

عقيص للـLBCI: حزب الله غير قادر على الدخول في الحرب لأن إشعال جبهة لبنان يسرّع من تدخّل أميركا مما ينعكس سلبًا على إيران

عقيص للـLBCI: حزب الله غير قادر على الدخول في الحرب لأن إشعال جبهة لبنان يسرّع من تدخّل أميركا مما ينعكس سلبًا على إيران

النائب جورج عقيص للـLBCI: برنامج العهد والحكومة يتحدث عن استعادة الدولة لقرار السلم والحرب واليوم حان وقت البرهنة على أنه لا يوجد فريق يقرّر منفردًا الدخول في الحرب