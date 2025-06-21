مسؤول عسكري إسرائيلي: قصف موقعين لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في أصفهان خلال الليل

على أنغام أغنية "حلوة"... دانييلا رحمة تشارك جمهورها لحظات مميزة من عطلتها في إيطاليا (فيديو)

على أنغام أغنية "حلوة"... دانييلا رحمة تشارك جمهورها لحظات مميزة من عطلتها في إيطاليا (فيديو)

عقيص للـLBCI: حزب الله غير قادر على الدخول في الحرب لأن إشعال جبهة لبنان يسرّع من تدخّل أميركا مما ينعكس سلبًا على إيران