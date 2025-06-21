الجيش الإسرائيلي: اعتراض أكثر من 470 مسيرة إيرانية منذ بدء العملية العسكرية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تصفية سعيد إيزدي قائد فيلق فلسطين بالحرس الثوري أحد أهم الإنجازات في هذه الحرب

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: تصفية سعيد إيزدي قائد فيلق فلسطين بالحرس الثوري أحد أهم الإنجازات في هذه الحرب

رويترز: هجوم جوي إسرائيلي على منشأة عسكرية في مدينة شيراز بجنوب إيران من دون أنباء عن وقوع إصابات