رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: إيزدي كان أحد الشركاء السريين الضالعين في تخطيط وتنفيذ هجوم 7 أكتوبر

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التحكم المروري: بعد المتابعة مع فرق الصيانة بوزراة الأشغال والتنسيق مع مفرزة سير الجديدة تم وضع غطاء للريغار على أوتوستراد الزلقا - المسلك الشرقي حرصا على السلامة العامة