الرئاسة الفرنسية: ماكرون تحدث مع نظيره الإيراني

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ بزشكيان بأن على إيران تقديم كل الضمانات بأن برنامجها النووي سلمي

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ بزشكيان بأن على إيران تقديم كل الضمانات بأن برنامجها النووي سلمي

التحكم المروري: بعد المتابعة مع فرق الصيانة بوزراة الأشغال والتنسيق مع مفرزة سير الجديدة تم وضع غطاء للريغار على أوتوستراد الزلقا - المسلك الشرقي حرصا على السلامة العامة