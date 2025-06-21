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إعلام محلي: سماع دوي "انفجارات قوية" في جنوب غرب إيران
آخر الأخبار
2025-06-21 | 08:30
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إعلام محلي: سماع دوي "انفجارات قوية" في جنوب غرب إيران
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"انفجارات
قوية"
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