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الرئاسة التركية: اردوغان أكد لوزير خارجية إيران أن هناك حاجة لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإيرانيين في أسرع وقت ممكن لتمهيد الطريق للسبل الدبلوماسية

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2025-06-21 | 10:09
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الرئاسة التركية: اردوغان أكد لوزير خارجية إيران أن هناك حاجة لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإيرانيين في أسرع وقت ممكن لتمهيد الطريق للسبل الدبلوماسية
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الرئاسة التركية: اردوغان أكد لوزير خارجية إيران أن هناك حاجة لإجراء محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإيرانيين في أسرع وقت ممكن لتمهيد الطريق للسبل الدبلوماسية

 
 
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