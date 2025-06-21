السفير الأميركي لدى إسرائيل: وزارة الخارجية بدأت المساعدة في تسيير رحلات مغادرة من إسرائيل

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان خشية تسلل مسيرة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان خشية تسلل مسيرة

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا جوًا يوم أمس عنصرا في حزب الله بمنطقة برعشيت جنوب لبنان ما أدى إلى مقتله