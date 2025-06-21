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وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرس الثوري الإيراني حاول مهاجمة إسرائيليين في قبرص
آخر الأخبار
2025-06-21 | 12:09
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وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرس الثوري الإيراني حاول مهاجمة إسرائيليين في قبرص
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