إيران تتوعد برد "أكثر تدميرًا" على "العدوان" الإسرائيلي المتواصل

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في الجولان للاشتباه في تسلل مسيرة معادية

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: دوي صفارات الإنذار في الجولان للاشتباه في تسلل مسيرة معادية

يديعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية: واشنطن تساعدنا في الدفاع عن أجوائنا بشكل كامل ولسنا متأكدين من أن ذلك يكفي