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الجزيرة: بدء توافد مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي إلى البيت الأبيض تحضيرًا للقاء ترامب
آخر الأخبار
2025-06-21 | 16:27
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الجزيرة: بدء توافد مسؤولي مجلس الأمن القومي الأميركي إلى البيت الأبيض تحضيرًا للقاء ترامب
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