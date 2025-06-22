وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة ارتكبت انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بمهاجمة منشآت نووية إيرانية سلمية

عراقجي: إيران تحتفظ بالخيارات كافة للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة

عراقجي: إيران تحتفظ بالخيارات كافة للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة

سي.إن.إن: إدارة ترامب أطلعت كبار الجمهوريين قبل تنفيذ ضربات في إيران لكنها لم تخطر الديمقراطيين