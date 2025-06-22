مسؤول أميركي لرويترز: قاذفات بي-2 الأميركية استخدمت في الهجمات على مواقع إيران النووية

هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل "نسقت بشكل كامل" مع الولايات المتحدة الهجوم على إيران

هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل "نسقت بشكل كامل" مع الولايات المتحدة الهجوم على إيران

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إذا لم يتم التوصل لاتفاق وحاولت إيران إعادة بناء منشآتها النووية فإن إسرائيل ستضربها