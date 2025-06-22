فوكس نيوز: الولايات المتحدة استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات في الهجوم على موقع فوردو

فوكس نيوز: الولايات المتحدة استخدمت 30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى

فوكس نيوز: الولايات المتحدة استخدمت 30 صاروخا من طراز توماهوك في الهجوم على مواقع نووية أخرى

سي.إن.أن: ترامب يأمل أن تؤدي الهجمات على إيران إلى دبلوماسية جديدة ولا يخطط في الوقت الراهن لضربات أميركية أخرى