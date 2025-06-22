طيران العال الإسرائيلية: تمديد إلغاء الرحلات المقررة حتى 27 حزيران

وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تعتبر أن من حقها مقاومة العدوان العسكري الأميركي بكل قوتها

وزارة الخارجية الإيرانية: طهران تعتبر أن من حقها مقاومة العدوان العسكري الأميركي بكل قوتها

الإذاعة الإسرائيلية: دمار كبير في العديد من المواقع التي سقطت فيها صواريخ في تل أبيب الكبرى وحيفا ونيس تسونا