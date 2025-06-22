الجيش الإسرائيلي: هاجمنا صباح اليوم منصات إطلاق صواريخ في إيران كانت موجهة بإتجاه إسرائيل

وكالة مهر للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني: صاروخ خيبر أطلق باتجاه الأراضي المحتلة لأول مرة في هذه العملية

وكالة مهر للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني: صاروخ خيبر أطلق باتجاه الأراضي المحتلة لأول مرة في هذه العملية

الحرس الوطني الكويتي: مركز سمو الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي لم يرصد أي ارتفاع بمعدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية بعد الهجمات الأميركية على إيران