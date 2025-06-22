المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: في ضوء الوضع في إيران أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غدا

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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يدعو في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحقيق في الهجمات "غير القانونية" الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية