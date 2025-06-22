رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إدانة الضربات الأميركية واتخاذ الإجراءات المناسبة والكف عن "التقاعس"

وزير التجارة البريطاني: الولايات المتحدة لم تتقدم بأي طلب لدعم التحرك ضد إيران

وزير التجارة البريطاني: الولايات المتحدة لم تتقدم بأي طلب لدعم التحرك ضد إيران

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يدعو في رسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحقيق في الهجمات "غير القانونية" الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية