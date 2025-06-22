وزارة الداخلية عبر إكس: البحرين تحث المواطنين والمقيمين على استخدام الطرق الرئيسية فقط عند الضرورة للسماح للجهات المختصة باستخدامها بكفاءة بعد الضربات الأميركية على إيران

سلطة المطارات الإسرائيلية: سيتم فتح المجال الجوي اليوم من الساعة 11:00 إلى 17:00 بتوقيت غرينتش للهبوط

سلطة المطارات الإسرائيلية: سيتم فتح المجال الجوي اليوم من الساعة 11:00 إلى 17:00 بتوقيت غرينتش للهبوط

أ.ف.ب: الحوثيون يؤكدون استعدادهم لاستهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر بعد ضربات واشنطن على إيران