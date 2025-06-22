وزير الخارجية الإيراني: طهران ترتبط بشراكة استراتيجية مع موسكو وسأزور روسيا اليوم للقاء بوتين

وزير الخارجية الإيراني: سأجري مشاورات جادة مع بوتين غدا الاثنين

وزير الخارجية الإيراني: سأجري مشاورات جادة مع بوتين غدا الاثنين

وزير الخارجية الإيراني ردا على سؤال حول الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: لست في وضع يسمح لي بالكشف عن أفضل خطواتنا