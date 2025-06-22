متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: القصف الأميركي لإيران تم بالتنسيق معنا

"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء

"ثلاث عبارات سامة وشائعة قد تدمر علاقتك العاطفية"... هذا ما كشفه الخبراء

وزير الخارجية الفرنسي: تابعنا بقلق القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية إيرانية وفرنسا لم تشارك في القصف ولا في التخطيط له