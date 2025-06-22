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مصدران مطلعان لـ"رويترز": السعودية في حالة تأهب أمني شديد بعد القصف الأميركي لإيران

آخر الأخبار
2025-06-22 | 06:04
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مصدران مطلعان لـ&quot;رويترز&quot;: السعودية في حالة تأهب أمني شديد بعد القصف الأميركي لإيران
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مصدران مطلعان لـ"رويترز": السعودية في حالة تأهب أمني شديد بعد القصف الأميركي لإيران

 
 
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