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وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن التوصل لحل دائم إلا من خلال التفاوض في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

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2025-06-22 | 06:05
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وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن التوصل لحل دائم إلا من خلال التفاوض في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
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وزير الخارجية الفرنسي: لا يمكن التوصل لحل دائم إلا من خلال التفاوض في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

 
 
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