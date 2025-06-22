أ.ف.ب: الجيش الإسرائيلي يؤكد أن لديه "أهدافا أخرى" في إيران وسيواصل ضرباته

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع مساء اليوم لبحث الوضع بالشرق الأوسط

الرئاسة الفرنسية: ماكرون يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع مساء اليوم لبحث الوضع بالشرق الأوسط

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات تؤكد عدم وجود تأثير على البلاد في أعقاب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية