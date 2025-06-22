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o
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o
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الرئيس المصري يوجه الحكومة باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية وسط التصعيد الذي تشهده المنطقة وانعكاسات الحرب بين إيران واسرائيل
آخر الأخبار
2025-06-22 | 07:04
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الرئيس المصري يوجه الحكومة باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية وسط التصعيد الذي تشهده المنطقة وانعكاسات الحرب بين إيران واسرائيل
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