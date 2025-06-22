دوي انفجار كبير في مدينة بوشهر جنوب إيران

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الجيش هاجم قاعدة تابعة للحرس الثوري في منطقة يزد وسط إيران

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الجيش هاجم قاعدة تابعة للحرس الثوري في منطقة يزد وسط إيران

الرئيس الإيراني: الهجوم الأميركي يُظهر أن واشنطن هي المحرك الرئيسي وراء الضربات الإسرائيلية وانضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل