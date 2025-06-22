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البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) رفعت تحذيرها إلى "شديد" للسفن ذات المصالح الأميركية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن

آخر الأخبار
2025-06-22 | 08:04
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البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) رفعت تحذيرها إلى &quot;شديد&quot; للسفن ذات المصالح الأميركية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن
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البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) رفعت تحذيرها إلى "شديد" للسفن ذات المصالح الأميركية والإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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