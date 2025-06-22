القناة 12 الإسرائيلية: هناك تقييم إسرائيليّ يؤكد تدمير مفاعل نطنز وهو في انتظار تأكيد في شأن فوردو وأصفهان ومن المرجح أنّ معظم اليورانيوم المخصب كان موجودًا في المواقع المتضررة

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