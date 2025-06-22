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مصادر وكالة فارس: استراتيجية إيران هي أنّ تدخل أميركا يجب أن لا يعرقل تنفيذ خططها ضد إسرائيل

آخر الأخبار
2025-06-22 | 10:05
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مصادر وكالة فارس: استراتيجية إيران هي أنّ تدخل أميركا يجب أن لا يعرقل تنفيذ خططها ضد إسرائيل
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مصادر وكالة فارس: استراتيجية إيران هي أنّ تدخل أميركا يجب أن لا يعرقل تنفيذ خططها ضد إسرائيل

 
 
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