وزارة الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابيّ الذي استهدف كنيسة مار الياس في منطقة الدويلعة في دمشق إلى 20 قتيلًا وعدد الاصابات 52

الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات بعد استهداف الولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية

الخارجية السعودية: المملكة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات بعد استهداف الولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية

ستارمر: الوضع في الشرق الأوسط لا يزال مضطربا والأولوية لتحقيق الاستقرار في المنطقة وأدعو إيران الى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل لحل دبلوماسي لإنهاء الأزمة