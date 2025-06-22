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نتنياهو: النظام الإيرانيّ يريد تدميرنا ونحن قريبون جدًا من القضاء على قدراته النووية والصاروخية
آخر الأخبار
2025-06-22 | 14:48
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نتنياهو: النظام الإيرانيّ يريد تدميرنا ونحن قريبون جدًا من القضاء على قدراته النووية والصاروخية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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