غوتيريش: القصف الأميركيّ للمنشآت النووية الإيرانية يمثل منعطفًا خطيرًا في منطقة تعاني بالفعل

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: في ضوء الوضع في إيران أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غدا

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: في ضوء الوضع في إيران أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غدا

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يرجح أن الانفجار الذي وقع بحيفا من دون تفعيل صفارات الإنذار نجم عن صاروخ اعتراضي