الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
الاخوة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوتيريش: القصف الأميركيّ للمنشآت النووية الإيرانية يمثل منعطفًا خطيرًا في منطقة تعاني بالفعل

آخر الأخبار
2025-06-22 | 15:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوتيريش: القصف الأميركيّ للمنشآت النووية الإيرانية يمثل منعطفًا خطيرًا في منطقة تعاني بالفعل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غوتيريش: القصف الأميركيّ للمنشآت النووية الإيرانية يمثل منعطفًا خطيرًا في منطقة تعاني بالفعل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

القصف

الأميركيّ

للمنشآت

النووية

الإيرانية

منعطفًا

خطيرًا

منطقة

تعاني

بالفعل

LBCI التالي
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: في ضوء الوضع في إيران أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غدا
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يرجح أن الانفجار الذي وقع بحيفا من دون تفعيل صفارات الإنذار نجم عن صاروخ اعتراضي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:54

اليابان: هجوم أميركا على إيران يظهر عزمها منع طهران من إمتلاك سلاح نووي

LBCI
أخبار دولية
23:49

وزيرة الخارجية: أستراليا تؤيد الضربات الأميركية وتدعو للحل الدبلوماسي

LBCI
أخبار دولية
23:47

رئيس وزراء أستراليا يحث إيران على عدم الرد بعد هجمات أميركية

LBCI
آخر الأخبار
23:47

ترامب: الضرر الأكبر الذي لحق بمواقع إيران النووية كان تحت سطح الأرض بكثير

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
23:47

ترامب: الضرر الأكبر الذي لحق بمواقع إيران النووية كان تحت سطح الأرض بكثير

LBCI
آخر الأخبار
23:46

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ردًا على تقرير عن إحتمالات إغلاق مضيق هرمز: الحكومة تراقب التداعيات على استقرار إمدادات الطاقة بحس عال من الأهمية

LBCI
آخر الأخبار
23:43

الجيش الإسرائيلي: إعترضنا مسيرة قبل دخولها أجواء جنوب إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
23:41

البيت الأبيض: ترامب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي ظهر اليوم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:03

الرئيس عون: لبنان دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة وهو غير راغب في دفع المزيد

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-12

نتنياهو: الهدف من هذه العملية غير المسبوقة هو ضرب المنشآت النووية الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-26

فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-01

الحلقة الثانية من "مرحبا دولة" تُعرض الليلة... لا تفوتوا متابعتها الساعة 9:30 عبر شاشة الـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جولة ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع مستمرة ومحطاتها اليوم كثيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رشقة الصواريخ الأولى بعد الهجوم الأميركيّ أدخل الجبهة الداخلية الإسرائيلية في تحديات كبيرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قواعد أميركية في دول مجاورة لإيران... الرد لا يتعلق بالقدرة بل بحساب التداعيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ما بعد الضربة الأميركية هل تعود إيران والولايات المتحدة الى طاولة المفاوضات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

نصر للـLBCI: هناك اتجاه للتهدئة ولا نيّة أميركية لتغيير النظام الإيرانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تفاصيل عملية "مطرقة منتصف الليل"... إحدى أكبر الخدع التكتيكية الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:55

ذخائر القديسة تيريز الطفلل يسوع تجمع المؤمنين في طرابلس ومزيارة وكفرزينا

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 22-6-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:03

شهود لرويترز: انفجار يهز كنيسة في وسط دمشق

LBCI
حال الطقس
02:16

لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس

LBCI
أخبار لبنان
03:12

بعد التصعيد الأخير... سلام إتصل بعون وهذا ما تم الإتفاق عليه

LBCI
خبر عاجل
12:19

التلفزيون السوريّ: انتحاريّ فجّر حزامًا ناسفًا داخل الكنيسة في دمشق

LBCI
أخبار دولية
02:30

إيران تعلن استهداف مطار بن غوريون ومواقع أخرى في الضربات الصاروخية على إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
03:50

القناة ١٢ الإسرائيلية: إسرائيل تُقدّر أن اليورانيوم المُخصّب كان مخزنا في منشأة أصفهان التي تعرّضت لهجوم أميركي الليلة الماضية ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد دُمّر بالكامل أو دُفن تحت الأنقاض فقط

LBCI
أخبار لبنان
04:03

الرئيس عون: لبنان دفع غالياً ثمن الحروب التي نشبت على أرضه وفي المنطقة وهو غير راغب في دفع المزيد

LBCI
خبر عاجل
01:09

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بعد الهجوم على 3 منشآت نووية إيرانية يمكن أن نؤكد عدم رصد زيادة في مستويات الإشعاع خارج تلك المواقع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More