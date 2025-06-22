الأمين العام المساعد للأمم المتحدة: أدعو طهران إلى السماح لمفتشي وكالة الطاقة الذرية بتقييم الأضرار في المواقع

وكالة نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: تنفيذ أحدث هجوم على إسرائيل باستخدام 40 صاروخا بما في ذلك صواريخ خيبر-شكن لأول مرة

وكالة نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: تنفيذ أحدث هجوم على إسرائيل باستخدام 40 صاروخا بما في ذلك صواريخ خيبر-شكن لأول مرة

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: في ضوء الوضع في إيران أدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة غدا