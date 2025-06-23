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o
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كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ردًا على تقرير عن إحتمالات إغلاق مضيق هرمز: الحكومة تراقب التداعيات على استقرار إمدادات الطاقة بحس عال من الأهمية
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2025-06-22 | 23:46
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كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ردًا على تقرير عن إحتمالات إغلاق مضيق هرمز: الحكومة تراقب التداعيات على استقرار إمدادات الطاقة بحس عال من الأهمية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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