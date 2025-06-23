ترامب: الضرر الأكبر الذي لحق بمواقع إيران النووية كان تحت سطح الأرض بكثير

وكالة تسنيم: إيران تعدم رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية

وكالة تسنيم: إيران تعدم رجلًا متهمًا بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ردًا على تقرير عن إحتمالات إغلاق مضيق هرمز: الحكومة تراقب التداعيات على استقرار إمدادات الطاقة بحس عال من الأهمية