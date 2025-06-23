هيئة البث الإسرائيلية: المسيرة الإسرائيلية التي أسقطت اليوم هي الرابعة منذ بدء الهجمات على إيران

وكالة: أنباء عن مقتل 10 من عناصر الحرس الثوري في غارات إسرائيلية على منطقة يزد الإيرانية أمس الأحد

وكالة: أنباء عن مقتل 10 من عناصر الحرس الثوري في غارات إسرائيلية على منطقة يزد الإيرانية أمس الأحد

وكالة نقلًا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: لا أحد يستطيع أن يملي علينا ما يجب علينا فعله طالما أننا نتصرف في إطار إلتزاماتنا القانونية