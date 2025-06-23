المتحدث بإسم القيادة المركزية العسكرية الإيرانية: دخول أميركا في الصراع يوسع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة الإيرانية

وكالة: بوتين سيلتقي بوزير الخارجية الإيراني في موسكو اليوم

وكالة: بوتين سيلتقي بوزير الخارجية الإيراني في موسكو اليوم

المتحدث بإسم القيادة المركزية العسكرية الإيرانية في مقطع فيديو: من المتوقع حدوث عمليات قوية ذات عواقب وخيمة على قوة الردع الإقليمية الأميركية