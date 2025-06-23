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الخارجية الصينية: إجلاء 3125 مواطنًا صينيا من إيران وحوالي 500 مواطن صيني غادروا إسرائيل بسلام
آخر الأخبار
2025-06-23 | 03:15
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الخارجية الصينية: إجلاء 3125 مواطنًا صينيا من إيران وحوالي 500 مواطن صيني غادروا إسرائيل بسلام
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