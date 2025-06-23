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بكين تحذر من خطر "انتشار" الحرب بين إيران وإسرائيل

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2025-06-23 | 03:26
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بكين تحذر من خطر "انتشار" الحرب بين إيران وإسرائيل

 
 
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