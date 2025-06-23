الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو يشنّ في هذه الاثناء غارات جوية تستهدف أهدافًا عسكرية في طهران

وسائل إعلام إيرانية: استهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هجوم إسرائيلي على طهران

وسائل إعلام إيرانية: استهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون في هجوم إسرائيلي على طهران

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق نحو 15 صاروخًا إيرانيًا وسقوط شظايا من الصواريخ الإعتراضية في عدة مواقع