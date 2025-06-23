غروسي: أوضحت لإيران أن أي نقل للمواد النووية من منشأة خاضعة للضمانات إلى مكان آخر في إيران يجب إخطارنا به ومن المتوقع حدوث أضرار جسيمة في محطة فوردو للتخصيب نظرًا لتأثر أجهزة الطرد المركزي بشدة بأي اهتزازات

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك