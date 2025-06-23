الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 12:00 والساعة 17:00

الكرملين: بوتين سيستقبل وزير الخارجية الإيراني في وقت لاحق اليوم والضربات الأميركية على إيران أدت إلى زيادة عدد المنخرطين في الصراع وفتحت الباب أمام دوامة جديدة من التصعيد

السابق