شركة الكهرباء الإسرائيلية: عودة التيار إلى جميع المستهلكين بعد وقوع أضرار بالقرب من موقع إستراتيجي للبنية التحتية في جنوب إسرائيل

الكرملين : لا خطط للقاء بين بوتين وترامب في الوقت الحالي

الكرملين : لا خطط للقاء بين بوتين وترامب في الوقت الحالي

الكرملين: الوضع على الأرض في إيران بعد الضربات لا يمكن إلا أن يكون مصدر قلق