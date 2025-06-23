بو صعب من عين التينة: الرئيس برّي أكد أنه منذ توقيع إتفاق وقف إطلاق النار المقاومة في لبنان لم تطلق أي رصاصة وعلى إسرائيل الإقتناع بتحييد لبنان وكلام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالاتجاه نفسه

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